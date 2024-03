Salernitana in crisi: Liverani sulle voci di dimissioni e il post di Sabatini

CalcioWeb

Un altro ko in campionato per la Salernitana e speranze di salvezza sempre più ridotte al lumicino: le voci di dimissioni dell’allenatore Liverani non hanno trovato conferma.. La sfida della 28ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari si è conclusa sul risultato di 4-2. “C’è tanto dispiacere dopo questa sconfitta. Non possiamo concedere quanto abbiamo concesso. Abbiamo lavorato tutta la settimana, abbiamo concesso troppi gol in maniera semplice. Questa stagione va conclusa con dignità. La squadra ha un’identità, lo spogliatoio c’è e non mi pare di vedere crepe.

Oggi ci sono stati errori nella gestione della palla che, in questo momento, non ce li possiamo permettere. Dopo una sconfitta del genere difficile dire da dove si può ripartire, di certo c’è stato un netto passo indietro rispetto ad Udine in particolare sugli episodi dei gol. Sembravano di facile lettura ed invece… Non eravamo nemmeno in inferiorità, bastava leggere meglio l’azione”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Salernitana, Fabio Liverani, a Dazn.

“Penserei alle dimissioni se la squadra non giocasse a calcio, non si allenasse o non seguisse l’allenatore. Non credo di essere il problema”.

Le scuse di Sabatini

“Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato: chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato, poi vedremo di agire per il meglio”. E’ il messaggio sui social del ds della Salernitana Walter Sabatini.