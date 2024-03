CalcioWeb

La Sampdoria è tornata in corsa per obiettivi importanti in Serie B e la qualificazione ai playoff è sempre più alla portata. Il percorso con Andrea Pirlo in panchina è nel complesso positivo e la conferma anche per la prossima stagione è molto probabile.

“Ha un contratto anche per il prossimo anno, ha iniziato un progetto con noi che si sta sviluppando ed è un punto di riferimento importante”, è quanto dichiarato dal presidente Matteo Manfredi.

Poi una precisazione sull’accordo raggiunto con l’ex proprietario Massimo Ferrero che presto sarà ratificato ufficialmente e saranno chiuse così tutte le vertenze legali: “c’è un dettaglio tecnico da risolvere, gli accordi con la vecchia proprietà sono stati arrivati davanti al giudice del Tribunale di Milano, stiamo aspettando le ultime formalità. Ora dobbiamo voltare definitivamente pagina e come detto in passato non deve essere un alibi essere partiti con queste difficoltà”, conclude Manfredi.