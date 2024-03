CalcioWeb

L’uomo delle salvezze. Il Sassuolo ha deciso di affidarsi a Davide Ballardini per la missione salvezza nel campionato di Serie A. Il rendimento della squadra neroverde è stato ben al di sotto delle aspettative e la classifica è sempre più preoccupante. Il Sassuolo occupa la terzultima posizione ed il primo ribaltone con l’arrivo di Bigica al posto di Dionisi non ha portato i frutti sperati.

La prestazione dell’ultima giornata non è stata all’altezza ed il risultato di 1-6 contro il Napoli non merita altri commenti. Dopo i primi contatti con Gattuso, Grosso e Semplici, il club neroverde ha deciso di affidarsi a Davide Ballardini. L’ex Genoa e Palermo ha rescisso il contratto con la Cremonese in scadenza nel 2025. L’accordo Ballardini-Sassuolo è stato raggiunto fino a giugno, al momento senza opzione.

C’è la firma, oggi il primo allenamento

Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo, la firma è arrivata poco prima delle ore 13:00. Oggi, venerdì 1 marzo, dirigerà alle 15:00 il primo allenamento. L’esordio già nello scontro salvezza contro il Verona.