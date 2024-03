Sassuolo, Carnevali sulla crisi neroverde: la salvezza, l’infortunio di Berardi e gli arbitri

CalcioWeb

E’ un momento drammatico in casa Sassuolo sotto l’aspetto sportivo per la situazione di classifica e umano dopo il gravissimo infortunio dell’attaccante Berardi. La squadra è reduce dalla dolorosissima sconfitta contro il Verona, attualmente occupa la penultima posizione in classifica e il rischio retrocessione è sempre più concreto.

“E’ un’annata particolare. Siamo riusciti a vincere contro Inter, Juventus e Fiorentina ma abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso certezze, non è certamente una delle migliori. Dionisi ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo chi ci rimette è sempre l’allenatore ma sono convinto che avrà un grande futuro. In certi momenti, purtroppo, bisogna cambiare questo trend. Percentuale di salvezza? Più del 50%

Noi ci crediamo e dobbiamo crederci tutti. Siamo a 11 anni consecutivi in Serie A e vogliamo riuscirci ancora. Siamo in 8 che ce la giochiamo. Noi siamo indietro, ma anche ieri non meritavamo di perdere. Se abbiamo paura siamo morti, dobbiamo abituarci a giocare per la salvezza”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, al microfono de ‘La Politica nel Pallone’, su Gr Parlamento. “Dobbiamo pensare a noi stessi, sono convinto che abbiamo una buona squadra fatta da giocatori di qualità e sono convinto che i valori alla fine devono venire fuori. Non dobbiamo avere paura e la scelta di Ballardini è stata fatta per questo motivo perché crediamo che sia il miglior profilo per pensare di ottenere più punti possibili”.

L’infortunio di Berardi

“È una notizia peggiore del risultato per il ragazzo che era appena rientrato e che perderà gli Europei. Conoscendo la forza anche mentale del giocatore sono convinto che rientrerà più forte di prima. Lo aspetta il calcio in generale “, continua Carnevali sull’infortunio dell’attaccante della Nazionale.

Le decisioni arbitrali

Gli arbitri “stanno sbagliando molto, ma noi non li aiutiamo. Sotto pressione gli errori sono più facili a farsi, un po’ più di serenità aiuterebbe il sistema arbitrale a fare meglio. Gli arbitri nostri sono tra i più bravi in assoluto, gli errori si fanno; tutte le squadre hanno avuto un errore a favore piuttosto che a sfavore ma considerare sempre all’onestà e alla correttezza della classe arbitrale”, conclude il dirigente del Sassuolo.