Continuano ad arrivare i provvedimenti in riferimento agli scontri tra tifosi. Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso quattro Daspo nei confronti di tre tifosi del Sudtirol e di uno uno steward dello stadio Druso in conseguenza degli scontri avvenuti lo scorso 10 febbraio, in occasione della partita tra Sudtirol e Venezia, gara del campionato di Serie B.

La polizia scientifica ha ricostruito l’episodio grazie alle immagini registrate dalle numerose telecamere in funzione nello stadio.

La ricostruzione

A scatenare gli scontri era stata l’accensione di una torcia fumogena da parte dei sostenitori della squadra di casa sulla gradinata nord. Uno steward era intervenuto, poi l’aggressione di alcuni tifosi che volevano impedire la rimozione della torcia.

Altri tre steward sono accorsi in aiuto del collega ma uno di questi avrebbe esagerato avventandosi ripetutamente contro alcuni sostenitori del Sudtirol e colpendone addirittura uno con un pugno al volto. Un altro steward è stato spinto e fatto cadere tra i seggiolini sottostanti. I responsabili sono stati colpiti dal provvedimento di daspo: ufficializzato il divieto di accesso per un periodo di un anno ai tre tifosi, e di tre anni allo steward alle partite di calcio sul territorio nazionale, relativi ai campionati nazionali professionisti e semiprofessionisti, ai tornei internazionali e agli incontri amichevoli.