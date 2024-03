Serie C, gli squalificati del Girone C: due giornate a Vona

CalcioWeb

E’ stato pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati nel Girone C di Serie C dopo il turno infrasettimanale valevole per l’11ª giornata di ritorno. La Juve Stabia non si ferma e sbanca anche il campo del Latina con il punteggi di 1-3.

Passo importante anche di Benevento e Avellino, in grado di imporsi rispettivamente contro Potenza e Catania. Si ferma la corsa del Picerno, ko contro il Foggia.

Gli squalificati

Dopo le gare disputate ieri, il giudice sportivo, Stefano Palazzi, ha inflitto due giornate di squalifica a Vona (Latina) e una giornata a Capomaggio (Audace Cerignola), Improta (Benevento), Karic (Benevento), Starita (Benevento), Di Livio (Latina) e Mbende (Monterosi Tuscia).

Tra le società ammende a Latina (2.500 euro), Juve Stabia (700) e Casertana (300). Per quanto riguarda i dirigenti ammenda di 1000 euro per Giuseppe Di Maio (Juve Stabia), mentre tra gli allenatori squalifica di due giornate e ammenda di 500 euro per Guido Pagliuca (Juve Strabia).