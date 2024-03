Serie C, il Tar respinge il ricorso della Juve Stabia sulle porte chiuse

CalcioWeb

Arrivano brutte notizie in casa Juve Stabia sul ricorso presentato al Tar contro la chiusura delle porte dello stadio Romeo Menti per la partita di Serie C contro il Taranto, in programma oggi 11 marzo. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale.

“La SS Juve Stabia 1907 comunica che il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro la chiusura delle porte dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in occasione della gara Juve Stabia-Taranto, che si giocherà questa sera alle ore 20:45, è stato respinto”.

La Juve Stabia non ci sta

“La SS Juve Stabia 1907, che condanna episodi di violenza di ogni genere, esprime comunque il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Si tratta di una decisione fortemente penalizzante per la tifoseria stabiese e che discrimina tutta la gente di Castellammare di Stabia, desiderosa di seguire numerosa la squadra allo stadio Romeo Menti. Un’assenza, quella del proprio popolo, che lascia in tutta la SS Juve Stabia 1907 un grande rammarico”, conclude il comunicato.