Serie C, tifosi del Mantova contro il divieto di trasferta a Trento: “ci saremo”

La decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Mantova per la sfida contro il Trento di Serie C ha scatenato la furia degli ospiti. “Con decreto prefettizio ricevuto in data odierna, si comunica in via ufficiale il divieto di vendita dei tagliandi relativi alla partita Trento-Mantova, in programma domani, sabato 23 marzo alle ore 14 allo stadio Briamasco, ai residenti nella provincia di Mantova”, si legge sul sito del Mantova.

“Con un immotivato divieto di trasferta invitiamo tutti i mantovani a partire comunque per Trento”. E’ una nota dei tifosi del Centro di coordinamento Mantova club dopo la decisione del prefetto di Trento, Filippo Santarelli, di vietare la vendita di biglietti ai supporter per il match di domani al Briamasco.

Trento-Mantova ad alto rischio

La partita è stata considerata ad alto rischio e le forze dell’ordine, al termine della riunione tecnica di stamattina in prefettura, stanno predisponendo un imponente sistema di sicurezza e ordine pubblico.

Le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti: il Mantova guida la classifica del Girone A con 11 punti di vantaggio sul Padova, il Trento è in piena zona playoff.