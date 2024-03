Slovacchia-Austria, Baumgartner in gol dopo 6 secondi | VIDEO

CalcioWeb

Grande impresa di Christoph Baumgartner, calciatore austriaco del Lipsia. Si tratta di un centrocampista classe 1999, in grado di giocare da centrocampista centrale e all’occorrenza di disimpegnarsi in posizione leggermene avanzata anche in zona esterna. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia dell’Hoffenheim.

Il suo nome è diventato virale dopo una grandissima impresa: il calciatore del Lipsia ha sbloccato la partita amichevole contro la Slovacchia dopo appena 6 secondi dal fischio d’inizio. Il centrocampista ha superato il portiere avversario con un tiro preciso. La sfida si è conclusa 0-2 con il raddoppio di Andreas Weimann all’82’.

Parece que Nagelsmann y Rangnick se pusieron de acuerdo. Primero Baumgartner con Austria a los 6 segundos y ahora Wirtz a los 8”.pic.twitter.com/RDsY7INLRU — Juanma Romero (@Guardiolato) March 23, 2024