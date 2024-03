Sorteggi Champions League: tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale

CalcioWeb

Sono andati in scena i sorteggi dei quarti di finale di Champions League e tante squadre sono in corsa per la vittoria finale. Grande delusione per le squadre italiane, tutte eliminate agli ottavi di finale (Inter, Lazio e Napoli).

Una delle favorite è il Manchester City, i campioni in carica. Un’altra squadra in grado di imporsi è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Poi il Bayern Monaco, protagonista in negativo in Bundesliga di una stagione deludente. A completare il tabellone il Psg, il Barcellona, l’Arsenal, l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmud.

Gli accoppiamenti dei quarti

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

Psg-Barcellona

Semifinali

Atletico Madrid-Borussia Dortmund/Psg-Barcellona

Arsenal-Bayern Monaco/Real Madrid-Manchester City