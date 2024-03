Paura prima di Southampton-Preston: incendio fuori dallo stadio St. Mary’s | VIDEO

CalcioWeb

E’ in programma alle 20:45 di mercoledì 6 marzo la partita di Championship inglese tra Southampton e Preston, valevole per la 36ª giornata e in grado di fornire indicazioni importanti per le zone alte della classifica.

Il Southampton è reduce dalla vittoria sul campo del Birmingham e occupa il quarto posto, a -8 dal secondo posto occupato dall’Ipswich. Il Preston, invece, si trova al 9ª posto, a -4 dal sesto posto.

Paura all’esterno del St. Mary’s

Momenti di paura a poche ore dal fischio d’inizio. Come confermano alcuni video pubblicati sui social, un vasto incendio si è sviluppato all’esterno dell’impianto. Un magazzino è andato in fiamme e il fumo nero è visibile anche a numerosi chilometri di distanza.

Wow… A huge fire has broken out near Southampton’s St Mary’s Stadium 😳😳

pic.twitter.com/gyfAAte0Fo — Second Tier podcast (@secondtierpod) March 6, 2024