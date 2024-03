Dalla Spagna: perquisita sede Federcalcio per Supercoppa in Arabia

CalcioWeb

Guai in arrivo per la Federcalcio spagnola in relazione alla disputa della Supercoppa in Arabia Saudita. E’ stata avviata un’indagine dell’Unità Centrale Operativa (Uco) della Guardia Civile sulla Reale Federcalcio spagnola con riferimento a presunti contratti irregolari negli ultimi cinque anni.

Secondo quanto riporta ‘Marca’, citando fonti investigative dell’agenzia Efe, gli agenti indagano su presunti reati legati a corruzione aziendale, amministrazione scorretta e riciclaggio di denaro.

L’indagine

Secondo quanto riferito gli inquirenti stanno indagando sul contratto per l’organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita firmato dall’ex presidente della Federazione, Luis Rubiales, con l’imprenditore ed ex calciatore Gerard Piqué.

Come riporta l’emittente La Sexta, uno degli indirizzi visitati dagli agenti dell’Uco sarebbe proprio la casa a Granada di Luis Rubiales, dove hanno chiesto documenti e contratti.