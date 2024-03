CalcioWeb

Mossa di calciomercato in casa Torino per il futuro: il club granata ha deciso di blindare Gvidas Gineitis, centrocampista lituano classe 2004. La conferma è arrivata direttamente dal club granata attraverso un comunicato ufficiale.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2028”, si legge nella nota ufficiale.

Le parole del calciatore

“Sono contento e orgoglioso, ringrazio il presidente, il direttore, il mister e i miei compagni per questo rinnovo e so che il difficile viene ora: sento la fiducia di Juric perché mi alleno sempre il massimo anche in allenamento, ho realizzato il sogno di giocare in serie A ma adesso devo dare ancora di più”, dichiara ai microfoni di Torino Channel.