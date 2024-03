Vinicius crolla, l’annuncio in lacrime: “sto perdendo la voglia di giocare” | VIDEO

Vinicius Júnior, attaccante di grandissimo talento del Real Madrid, continua a fare i conti con spiacevoli situazioni di razzismo. Il calciatore brasiliano si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra Spagna e Brasile e non è riuscito a trattenere le lacrime.

“È qualcosa di molto triste quello che sto passando qui”, ha detto Vinícius. “È dura. Ho combattuto contro tutto questo per molto tempo. È estenuante perché ti senti solo. Ho ufficializzato così tante denunce ma nessuno viene mai punito. Sto perdendo sempre più la voglia di giocare”, ha detto. “Ma continuerò a combattere”.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil’s press conference after three questions about racism.

“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024