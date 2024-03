Juventus, Vlahovic accusa la “dorsalgia” e salta la Nazionale per infortunio

CalcioWeb

Piove sul bagnato per Dusan Vlahovic dopo l’espulsione nell’ultima partita del campionato di Serie A tra Juventus e Monza. Continua il momento pessimo della squadra di Massimiliano Allegri e l’ultima prestazione del serbo non è stata all’altezza. L’attaccante ha sbagliato occasioni da gol, nel finale è stato espulso per proteste e adesso deve fare i conti con un infortunio.

Il classe 2000 è costretto a rimanere alla Continassa a causa di una “dorsalgia” (un dolore dorsale), da valutare quotidianamente. L’attaccante non prenderà parte alle partite amichevoli contro Russia e Cipro ma resterà a Torino per la fase di recupero. In ogni caso non sarà a disposizione di Allegri per la trasferta del 30 marzo contro la Lazio. E’ in arrivo, infatti, la squalifica dal giudice sportivo.