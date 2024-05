Bayern Monaco-Real Madrid: gol, spettacolo e qualità! C’è sempre lo zampino di Ancelotti

CalcioWeb

Quando gioca il Real Madrid lo spettacolo è assicurato. Lo abbiamo visto contro il Manchester City nei quarti, ne abbiamo avuto la controprova nella semifinale di andata fra Bayern Monaco e Real Madrid. L’ennesima pernacchia a chi descrive Carlo Ancelotti come “difensivista”. Il Real Madrid gioca da Real Madrid, è efficace e alla fine ha (quasi) sempre ragione.

Sulla scia del pirotecnico 3-3 dell’andata dei quarti, l’andata delle semifinali termina con un altro pareggio ricco di gol, 2 per parte questa volta. Il Bayern Monaco parte fortissimo, rischia più volte di sbloccare il risultato, ma alla prima occasione utile i ‘Blancos’ mordono con la freddezza e il veleno di una vipera: Kroos fa a fette la difesa tedesca con un filtrante preciso, Vinicius arriva fino in fondo e batte Neuer per l’1-0.

La scossa del Bayern Monaco arriva nella ripresa. Nel giro di 4 minuti prima Sanè sfonda la retroguardia madrilena e firma l’1-1 con una giocata di forza e qualità, poi Musiala penetra in area e si procura un calcio di rigore dopo aver fatto ammattire Lucas Vasquez per l’ennesima volta: dal dischetto Kane firma il 2-1 e il 43° gol in 43 partite!

E qui c’è lo zampino di Ancelotti. Nel miglior momento del Bayern Monaco, il “difensivista” Carletto, decide di toglier un ottimo Toni Kroos e uno spento Bellingham per dare qualità e fantasia alla media con Modric e Brahim Diaz, mentre dall’altra parte il Bayern Monaco attacca con Guerreiro, Davies, Musiala, Gnabry e Kane tutti insieme.

Poco importa, nel finale Ancelotti sa di poter far male: Vinicius viene fermato da Neuer con una gran parata; Rodrygo viene fermato da Kim con… un fallo, in area. È rigore! Vinicius dal dischetto, freddo e preciso: doppietta e 2-2. Partita bellissima, risultato aperto a ogni possibile scenario al ritorno con il Real Madrid leggermente favorito sul Bayern Monaco per il fattore Santiago Bernabeu. E chissà che, fra 90 minuti, avrà avuto ancora ragione Ancelotti…