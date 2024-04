Betis-Siviglia, Sergio Ramos tira l’orecchio all’ex compagno Isco

CalcioWeb

Il posticipo della 33ª giornata della Liga Spagnola tra Betis e Siviglia si è concluso sul risultato di 1-1 e la partita è salita alla ribalta principalmente per un gesto del difensore Sergio Ramos. Al 38′ i padroni di casa passano con vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Isco, al 56′ Kike Salas fissa il punteggio sul pareggio.

Il Betis si conferma in zona Conference League con 49 punti conquistati in 33 partite. Per il Siviglia si tratta del quarto risultato utile consecutivo (3 vittorie e un pareggio) e la situazione di classifica è tranquilla.

Il gesto di Sergio Ramos

In occasione di un episodio in area di rigore, il difensore spagnolo Sergio Ramos ha tirato l’orecchio all’ex compagno Isco. ll gesto del difensore è stato considerato scherzoso, ma la smorfia di dolore del centrocampista non è passata di certo inosservata.