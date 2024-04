Tragedia nella boxe: muore a 27 anni dopo 3 settimane di coma

CalcioWeb

Il mondo della boxe piange la scomparsa di un giovane campione: è morto a 27 anni, giovedì scorso, il pugile Ardi Ndembo. Il campione non è riuscito a superare le ferite riportate a causa dei colpi ricevuti durante il combattimento dei pesi massimi contro Nestor Santana nella serata della Team Combat League del 5 aprile scorso a Miami.

In quell’incontro Ndembo cadde dopo essere stato messo KO da un colpo che lo lasciò privo di sensi sul ring per diversi minuti. Il pugile è stato trasportato subito in un ospedale di Miami dove è rimasto in coma farmacologico per tre settimane. Poi, giovedì scorso, il triste epilogo.

La Team Combat League, la competizione a cui ha partecipato Ndembo, ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo aver appreso la triste notizia: “la comunità del boxo piange la perdita di Ardi Ndembo. Nato a Brazzaville, in Congo, Ardi Ndembo aveva 27 anni ed era padre di due figli. Ndembo è morto a causa delle ferite riportate sul ring il 5 aprile. Per favore, prendetevi un momento per inviare il vostro incoraggiamento, le vostre preghiere e il vostro sostegno alla famiglia di Ndembo in questo momento molto difficile“.