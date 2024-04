Dramma nel calcio italiano: presidente muore per malore improvviso nel giorno della partita | NOME

CalcioWeb

Weekend drammatico nel mondo del calcio italiano: è morto per un malore improvviso in Marocco, a Marrakech, il presidente della Sangiovannese calcio, Marco Merli, imprenditore 61enne. Il club aveva chiesto di non giocare il turno del campionato di Serie D contro il Poggibonsi ma la richiesta non è stata accettata per motivi organizzativi.

“Con la sua scomparsa si ammaina una bandiera, cade una colonna portante per tutta San Giovanni e nulla sarà più come prima”, scrive la società in una nota.

Il cordoglio del Comune di San Giovanni Valdarno

“Apprendiamo con dolore e sgomento della scomparsa improvvisa di Marco Merli, presidente del Comitato Biancoazzurro, figura di rilievo nel mondo sportivo e imprenditoriale della nostra città. Siamo esterrefatti e ammutoliti di fronte a questa enorme perdita per tutta la nostra comunità cittadina. Ci stringiamo con affetto sincero e commozione profonda alla famiglia, alla moglie Susanna e ai figli Tommaso e Francesco”, si legge una nota dell’amministrazione comunale.