Calciomercato Atalanta, l’aggiornamento di Percassi sul futuro di Koopmeiners

Fiorentina e Atalanta sono in campo per la gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio sono arrivate interessanti indicazioni sul fronte calciomercato. “Koopmeiners? Non è durante la stagione che l’Atalanta ha la necessità di sedersi per parlare di un nostro giocatore.

Koopmeiners sta facendo bene, così come altri suoi compagni, e quindi è normale attrarre l’interesse di altre squadre. Ma siamo tranquilli, non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse anche perché non è il momento di parlare dei nostri tesserati. Alla fine della stagione ci siederemo e parleremo e affronteremo il mercato con l’unico obiettivo di rinforzarci come abbiamo fatto in tutti questi anni”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi a ‘Coppa Italia Live’ su Italia 1.

Il commento su De Ketelaere

“La cosa di cui siamo molto contenti è che da domani Charles tronerà a disposizione del mister. Il ragazzo fin da subito ha avuto un grande impatto sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano. Siamo molto contenti di lui ma non è questo il momento per essere concentrati sul mercato. Più avanti faremo le nostre scelte ma sicuramente siamo contenuti di Charles sotto ogni punto di vista”, conclude il dirigente nerazzurro.