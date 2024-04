Euro 2024, gli inglesi sono avvertiti: la curiosa raccomandazione sulla birra tedesca è virale

CalcioWeb

Euro 2024 è l’appuntamento più atteso dei tifosi di calcio di tutta Europa. Il torneo per nazionali che animerà l’estate calcistica si svolgerà in Germania e vedrà l’esodo di milioni di tifosi provenienti da tutto il mondo. Una pacifica ‘invasione’ che muoverà numeri importanti anche sotto il profilo economico.

Una volta in Germania, in tanti approfitteranno dell’occasione, ad esempio, per gustare una buona birra tedesca. A tal proposito, c’è chi dovrà stare attento e moderarsi.

Euro 2024, il consiglio del Ministero degli Esteri ai tifosi inglesi

Il Ministero degli Esteri britannico ha rivolto alcune raccomandazioni ai tifosi inglesi che vorranno recarsi in Germania. Una in particolare è diventata piuttosto virale. Si tratta di un avvertimento sulla birra tedesca che è tipicamente più forte di quella consumata nel Regno Unito. E visto l’amore per le birre da parte dei tifosi inglesi, c’è il rischio che qualcuno possa eccedere e finire, non solo ubriaco, ma anche bandito dallo stadio.

Si legge: “la birra può essere più forte che nel Regno Unito, quindi bevete responsabilmente, conoscete i vostri limiti e rispettate le leggi locali. Potreste non essere ammessi allo stadio se bevete troppo”.

La birra nel Regno Unito

Secondo i dati riportati da Drinkaware, nel Regno Unito la birra lager e la birra chiara hanno una gradazione media di circa il 4,4% di alcol in volume (ABV). In Germania le birre hanno spesso un tenore di ABV compreso tra il 4,7 e il 5,4 per cento, anche se alcune raggiungono il 16 per cento. Gli ospedali del Paese sono spesso costretti a curare i britannici ubriachi durante gli addii al celibato, sorpresi dalla potenza della birra.

Il mese scorso Heineken ha annunciato che avrebbe ridotto l’ABV della John Smith’s Extra Smooth, una delle birre in fusto piu’ popolari del Regno Unito, dal 3,6% al 3,4%. Carlsberg ha ridotto la sua lager dal 3,8% al 3,4%, mentre Foster’s e’ passata dal 4 al 3,7% di ABV.