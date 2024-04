Euro 2024: da Roma e Milano voli speciali per i tifosi verso la Germania

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Euro 2024 in Germania. Si preannuncia una competizione emozionante con tante squadre in grado di lottare per la vittoria. L’Italia di Luciano Spalletti è sempre più indirizzata sul modulo del 3-5-2 con il blocco Inter, l’inserimento di Pellegrini e qualche dubbio in fase offensiva.

In occasione della competizione Wizz Air, compagnia aerea ungherese low cost, offrirà voli speciali per i passeggeri italiani, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. Lo rende noto Wizz Air in un comunicato informando che i voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno.