F1, domenica il GP di Miami: orari e diretta tv del nuovo weekend… Sprint

E’ terminata l’attesa, dopo una settimana di stop, i piloti della Formula 1 sono pronti per tornare in pista. Dalla Cina a… Miami, per uno show indimenticabile. Verstappen andrà a caccia di un’altra vittoria, mentre la Ferrari cercherà ancora una volta di dare filo da torcere alle Red Bull, con un look inedito.

Il weekend di gara di Miami, che prevede la Sprint, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky, mentre la gara Sprint sarà visibile anche in chiaro su Tv8, sabato alle 18.00.

Qualifiche e gara, invece, saranno trasmesse in chiaro in differita, alle 23.30.

Il programma del weekend di gara di Miami

Venerdì 3 maggio

18:30 Prove Libere

22:30 Qualifica Sprint

Sabato 4 maggio

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

Domenica 5 maggio

22:00 Gara