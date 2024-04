F1, Jos Verstappen sul futuro di Max: “aspettiamo di capire cosa può succedere”

CalcioWeb

E’ tutto pronto per il grande show del GP di Miami di F1. I piloti si preparano ad una nuova sfida e alla vigilia del nuovo round della stagione si torna a parlare del caso Horner e della rottura interna in casa Red Bull.

Dopo qualche settimana di silenzio, che aveva fatto pensare ad una tregua, Jos Verstappen è tornato all’attacco, parlando anche del futuro del figlio Max, che potrebbe essere lontano dal team di Milton Keynes.

Nonostante le recenti smentite, non è ancora detta l’ultima parola: Max Verstappen potrebbe dire addio a Red Bull.

Jos Verstappen sul futuro di Max

“Credo che tutti vogliano avere Max. Ha una macchina molto veloce, ma noi dobbiamo pensare anche al prossimo futuro. Stiamo guardando al 2026, aspettiamo di capire cosa può succedere ma restiamo calmi“, ha affermato Verstappen ai microfoni di Racexpress.nl.

Newey via da Red Bull

Non è mancato un commento anche sul possibile addio di Adrian Newey alla Red Bull: “tutti sappiamo quali risultati è riuscito a ottenere e quanto sia bravo in quello che fa. Per il resto non posso dire niente, non so nulla riguardo alla sua posizione nel team. Di base so che c’è un contratto tra lui e la Red Bull (ufficialmente in scadenza alla fine del 2025, ndr) ma vedremo cosa succederà. Non sono in grado di dire altro al riguardo”, ha concluso.