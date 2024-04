Il Milan chiude lo Sportiello, la Juventus resta fuori: 0-0 deludente fra deluse

CalcioWeb

Juventus-Milan termina con un pareggio a reti bianche, uno 0-0 deludente fra le due deluse del campionato. Bianconeri e rossoneri sono stati spettatori disinteressati della corsa dell’Inter: la Juventus ha provato a tenere il passo fino a gennaio, salvo poi deragliare dopo il netto ko nello scontro diretto; il Milan, mai realmente una minaccia per i ‘cugini’, ha perso il derby che ha consegnato il 20° Scudetto a Lautaro e compagni aggiungendo al danno anche la beffa.

Una partita, quella di questa sera, valida unicamente per la seconda posizione, l’orgoglio e poco altro. Tanto la Juventus quanto il Milan sono abbastanza sicure di finire fra le prime 5, dunque in Champions League, a 4 giornate dal termine e ormai sembrano aver tirato i remi in barca. Soprattutto i rossoneri che non hanno mai tirato in porta in partita.

Fa meglio la Juventus, sicuramente più vogliosa di portare a casa i 3 punti, ma i tentativi di Vlahovic e compagni si infrangono contro il muro eretto da Sportiello, titolare a sorpresa dopo l’infortunio di Maignan nel riscaldamento. Per non segnare al Milan, con il solo Thiaw titolare su 5 interpreti di un pacchetto difensivo che già al completo fa fatica, con Musah adattato terzino, Florenzi a sinistra, il portiere di riserva e Bartesaghi nel finale, evidentemente, qualche demerito lo hanno pure Allegri e i suoi. Un pareggio che non cambia le gerarchie in classifica: Milan secondo a quota 70, Juventus terza a quota 65 e nel mirino del Bologna che in caso di vittoria aggancerebbe i bianconeri.

Classifica Serie A

Inter 86 Milan 70 Juventus 65 Bologna 62 Roma 58 Atalanta 54 Lazio 52 Napoli 49 Fiorentina 47 Torino 46 Monza 44 Genoa 39 Lecce 36 Cagliari 32 Verona 31 Empoli 31 Frosinone 31 Udinese 28 Sassuolo 26 Salernitana 15