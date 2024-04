Inaugurata Casa Milan Gym, la nuova palestra per i dipendenti | FOTO

Il Milan e Technogym hanno annunciato l’apertura di Casa Milan Gym, la nuova palestra per i dipendenti nella sede aziendale di Milano. “L’iniziativa, voluta fortemente dal Club e da Technogym, Official Supplier dei rossoneri, sottolinea l’attenzione di AC Milan nella proposta di welfare dedicata ai propri dipendenti, contribuendo a creare un ambiente lavorativo positivo e stimolante”, si legge sul sito del club rossonero.

La nuova palestra aziendale rappresenta un significativo upgrade nell’offerta di benessere per i dipendenti, offrendo loro accesso a moderne e avanzate soluzioni fitness fornite da Technogym. “Questo ulteriore step nella collaborazione con il brand, già presente nei training center di Milanello e della PUMA House of Football, evidenzia ulteriormente l’impegno dell’azienda nel promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i suoi dipendenti”, continua il comunicato.

I nuovi macchinari di ultima generazione della palestra aziendale sono accompagnati dal servizio Technogym Corporate Club, un progetto digitale che offre contenuti di Wellness personalizzati per tutti i dipendenti di Casa Milan. Grazie a Technogym App, è possibile accedere a un’ampia gamma di contenuti digitali, come delle sessioni di allenamento personalizzate, pratiche di mindfulness e meditazione, nonché informazioni sulla nutrizione e stili di vita sani. Inoltre, grazie ai benefici del progetto Technogym Corporate Club, i dipendenti avranno la possibilità di personalizzare il proprio percorso di benessere, adattandolo alle proprie esigenze e preferenze e al livello di fitness individuale, garantendo un approccio inclusivo e accessibile a tutti.

L’apertura di Casa Milan Gym rappresenta un elemento chiave all’interno del piano di Welfare Aziendale offerto da AC Milan per migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti sia dal punto di vista personale che lavorativo. La presenza di una palestra moderna e ben attrezzata con il supporto di Technogym riflette l’attenzione dell’AC Milan nei confronti delle esigenze dei dipendenti, contribuendo a creare un contesto in cui il benessere diventa parte integrante della cultura aziendale.

The Casa Milan Gym is now open. AC Milan offers its Milan HQ employees a great new option in welfare and health with a state-of-the-art gym created in partnership with @Technogym. A welcome new development aimed at encouraging a positive and stimulating work environment ➡️… pic.twitter.com/HKQ6xuPS4J

— AC Milan (@acmilan) April 3, 2024