Inter, in 300mila persone in piazza: il coro di Calhanoglu contro il Milan, Bastoni polemico e la reazione di Cuadrado sulla Juve

Il pullman con i calciatori dell’Inter è finalmente arrivato in Piazza Duomo per l’apoteosi finale della festa scudetto. Secondo la questura le persone in piazza sono circa 300 mila. I componenti della rosa sono stati presentati dallo speaker. Arriva Cuadrado ed i tifosi cantano “chi non salta è juventino, Juan sorride: “e… per la gente che…”, è il coro dell’ex bianconero.

Il difensore Bastoni punge Moscardelli: “mi sa che si sbagliava, siete i più belli del mondo…”. L’ex calciatore aveva dichiarato: “la festa dell’Inter? C’era più gente in piazza per il Pisa in B”.

Il coro di Calhanoglu

Arriva il turno di Calhanoglu: “il coro lo faccio partire io ‘chi non salta è rossonero'”. Poi è il turno di Lautaro: “questo scudetto è anche vostro. Grazie ai compagni, dirigenti e famiglie. Oggi non dorme nessuno”. Barella canta i cori della curva, infine il discorso del mister Inzaghi: “abbracciatevi ed esultate perché questo scudetto ve lo siete meritato. I campioni dell’Italia siamo noi”.

