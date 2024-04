Inter, Marotta sulla festa scudetto: “mai vissuta un’emozione del genere”

CalcioWeb

Beppe Marotta continua a confermarsi uno dei migliori dirigenti in circolazione ed è stato uno dei principali protagonisti dei successi dell’Inter degli ultimi anni. “Che grande emozione, qui c’è tutta l’essenza dell’Inter. Questi tifosi rappresentano una grandissima parte della città di Milano, è una giornata indimenticabile. Io ho vinto qualche titolo ma non potrò mai dimenticare questa giornata”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

“Spesso si immagina che le società debbano essere ricche e dispendiose nel calciomercato. Io non sono di questo avviso, la prima cosa che conta è il senso di appartenenza, oltre a grande cultura del lavoro. Bisogna scegliere dei giocatori con senso di appartenenza, umiltà e coraggio di raggiungere risultati ambiziosi. Programmazione significa valorizzare risorse”.

La festa scudetto

“Mai vissuta un’emozione del genere. Solo col Triplete ho visto una cosa del genere ma in tv”. Marotta infine, si è soffermato sul futuro: “questo ciclo non è arrivato neanche a metà, non esiste una situazione che ci generi ansia, non ci sono giocatori in scadenza. Non ci sono partenze all’orizzonte. Tutti vogliono restare e noi vogliamo rimanere questi giocatori, tra cui quelli che avete citato (Lautaro e Barella, ndr)”.

“Contrastare City e Real? Le idee sono complementari ad altri valori. Il nostro deve essere un mercato molto creativo. In questi anni abbiamo dimostrato di avere il coraggio del cambiamento, abbiamo cambiato 12 giocatori ad agosto, non è poco. Significa avere coraggio del cambiamento e non avere paura delle critiche. Il popolo interista ha grande passione, quando vendi passi per quello che vuole smobilitare e invece non è così e chi vendiamo”, ha concluso Marotta.