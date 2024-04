Inter, è qui la festa? 2-0 al Torino: Calhanoglu stappa il party Scudetto e punta al record su rigore

CalcioWeb

È festa in campo, prima che inizi quella vera e propria con i tifosi nel post partita. Domenica 28 aprile è l’Inter-Day, la giornata dedicata ai festeggiamenti dello Scudetto vinto lunedì scorso nel derby contro il Milan. I nerazzurri festeggiano la seconda stella nel migliore dei modi con un 2 reti rifilate al Torino nel lunch match della 34ª Giornata.

Dopo un primo tempo a reti bianche, il rosso a Tameze al 49′ spiana la strada ai ragazzi di Simone Inzaghi: Calhanoglu firma la doppietta che decide la gara segnando due reti in 4 minuti, la seconda delle quali dal dischetto, salendo a 16° rigori consecutivi. Il turco è il secondo calciatore nella storia del campionato italiano ad aver segnato più rigori consecutivi, 3 in meno di Boninsegna primo a quota 19.

Dopo il triplice fischio può partire la festa vera e propria, prima in campo, in un San Siro (questa volta) tutto nerazzurro, a partire dalle 16:00 per le vie di Milano con il percorso dei bus scoperti. L’Inter sale a quota 89 punti, tiene viva la possibilità di superare i 100, allunga sul +19 rispetto al Milan e sul +24 rispetto alla Juventus. Per il Torino è la 4ª partita consecutiva senza vittorie, altro stop nella corsa all’Europa che dista 8 punti (Atalanta 54).

Classifica Serie A

Inter 89 Milan 70 Juventus 65 Bologna 62 Roma 58 Lazio 55 Atalanta 54 Napoli 49 Fiorentina 47 Torino 46 Monza 44 Genoa 39 Lecce 36 Cagliari 32 Empoli 31 Verona 31 Frosinone 31 Udinese 28 Sassuolo 26 Salernitana 15