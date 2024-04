Joana Sanz, sui social la prima foto con Dani Alves dopo il carcere

CalcioWeb

Dani Alves è uscito di prigione, pagando una ricca cauzione, tornando a casa dalla sua dolce metà Joana Sanz. Durante la sua permanenza nelle mura di Brians 2, la modella brasiliana sembra aver cambiato diverse volte opinione riguardo il marito e ciò per cui è stato arrestato.

Nessun divorzio, però, tra i due. Anzi, la bella Joana sembra adesso supportare e sostenere il marito, dichiarandogli amore.

Prima foto di Joana Sanz e Dani Alves dopo il carcere

Joana Sanz ha condiviso sui social il primo scatto con Dani Alves dopo l’uscita dal carcere: una foto delle loro mani intrecciate. Sulla loro pelle i tatuaggi con cui hanno scritto con l’inchiostro la sintesi del sentimento che li univa e li accomuna: “1+1=1”. I due insieme sono uno.

Questa stretta è l’ultima svolta di una catena difficile da tracciare. Durante i quattordici mesi in cui il calciatore è rimasto in prigione, Sanz ha vissuto nella casa di famiglia che entrambi hanno a Barcellona. Tuttavia, dopo che Alves ha messo piede in strada, oltre alla sua condizione di libertà provvisoria, la modella ha lasciato la casa. Una scelta, però, dovuta esclusivamente a motivi professionali, perchè i due, a quanto pare, sono più vicini che mai.