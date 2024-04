Juventus: Allegri in bilico e Manna al Napoli, la risposta di Giuntoli

CalcioWeb

“La posizione di Allegri è sotto osservazione? È una partita importante per la Juventus, è troppo facile sempre dare delle colpe, quando vinciamo, vinciamo tutti insieme, e quando non vinciamo lo facciamo sempre tutti insieme, quindi questo è il nostro motto, è il motto, da quando sono arrivato io ho sempre cercato di portarlo in Juventus, dove c’è da dividersi i meriti e i non meriti, tutti insieme, a partire dalla società, dall’allenatore, lo staff fino ai calciatori. È un momento delicato, dove le cose ultimamente non stanno andando per il verso giusto, ma contiamo di invertire velocemente questa tendenza e siamo fiduciosi per il futuro“. È quanto dichiarato dal Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, in esclusiva a ‘Coppa Italia Live’ sul 20 nel pre-partita della semifinale d’andata di Coppa Italia Juventus-Lazio.

“In questo momento non mi sento di parlare di mercato e futuro, siamo concentrati sul presente perché da qui si buttano le basi. A bocce ferme decideremo il futuro in base a budget e competizioni. Ora è prematuro parlare di mercato. Manna nuovo ds del Napoli? Non commento le indiscrezioni, sinceramente, vorrei parlare della partita. Smentisce che possa accadere? Non commento le indiscrezioni, voglio parlare della partita“, ha concluso.