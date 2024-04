Masters 1000 Madrid: Sinner supera Kotov e vola agli ottavi, ma l’anca preoccupa

CalcioWeb

Jannik Sinner avanza all’ATP Masters 1000 di Madrid: il 22enne azzurro, numero 2 al mondo, è agli ottavi di finale del torneo spagnolo, in corso sui campo in terra rossa della città iberica.

Sinner ha battuto il russo Pavel Kotov per 6-2, 7-5 in 1h38′. L’altoatesino chiude la sfida in 2 set, evitando il ricorso alla terza frazione contro un avversario insidioso. Il campione degli Australian Open serve il 67% di prime palle ma deve fronteggiare 6 palle break nella sfida, cedendo 3 volte il servizio e rischiando di complicarsi la vita nel secondo set.

L’azzurro va in doppia cifra per errori gratuiti (12) ma conferma di essere efficacissimo alla risposta: quando Kotov deve ricorrere alla seconda palla, Sinner conquista un punto su due (14/27). Si spiegano anche così le 13 palle break complessive che l’azzurro si procura in 100 minuti di match.

Problemi all’anca

Una partita non facile per Sinner, che ha faticato contro Kotov, anche a causa di un problema all’anca. “Ho avuto un po’ di problemi all’anca destra nell’ultimo periodo, non è niente di grave, ma in alcuni momenti mi dà più fastidio. Ho un ottimo team che mi cura, spero di essere al meglio. Vediamo domani che cosa succederà, valuteremo che cosa è meglio per il mio corpo“, ha affermato l’azzurro al termine del match.