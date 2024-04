Milan, infortunio Maignan e Loftus-Cheek: i tempi di recupero

CalcioWeb

Due stop per il Milan contro la Juventus. L’infortunio di Maignan e quello di Loftus-Cheek sono solo gli ultimi di una lunga serie di defezioni che hanno colpito la rosa rossonera in stagione.

“Nella giornata odierna Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek sono stati sottoposti a risonanza magnetica. Gli esami strumentali hanno evidenziato quanto segue: Maignan lesione di basso grado del lungo adduttore destro, Loftus-Cheek lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi i giocatori verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica“, si legge nel comunicato ufficiale del club.

Maignan e Loftus-Cheek: i tempi di recupero

L’infortunio di Maignan e quello di Loftus-Cheek priveranno il Milan di due pedine fondamentali per il prosieguo della stagione. I rossoneri, ormai senza obiettivi e con la certezza matematica di aver raggiunto un piazzamento Champions League, proveranno a difendere la seconda posizione. In merito ai tempi di recupero: entrambi i calciatori salteranno sicuramente la partita contro il Genoa del prossimo weekend e molto probabilmente l’impegno contro il Cagliari per essere nuovamente a disposizione per la gara del 19 maggio contro il Torino alla penultima di campionato.