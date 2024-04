Milan, è Lopetegui il preferito per il dopo Pioli: le cifre del contratto

CalcioWeb

Il Milan punta su Lopetegui. Cardinale, Furlani e Ibrahimovic (un po’ meno) sembrano concordi sul nome del nuovo allenatore del Milan che prenderà il posto di Stefano Pioli destinato, a fine stagione, all’addio ai rossoneri. Nonostante lo scenario sia stato accolto con forte astio dai tifosi, con una protesta social che ricorda proprio l’arrivo di Pioli, la dirigenza sembra voler puntare forte sull’allenatore basco.

Secondo “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbe anche una bozza di accordo: si parla di un triennale da circa 4 milioni a stagione, stesse cifre concesse a Stefano Pioli dopo la vittoria dello Scudetto. Lopetegui ha convinto il Milan nello stile, nei modi e nell’aver rifiutato la panchina del West Ham, squadra molto ambiziosa in Premier League, pronta a garantirgli un contratto e un budget di spesa più alti.

Certo è che, a proposito di mercato, il Milan dovrà garantire al tecnico basco, per il suo 4-3-3, almeno un centrocampista difensivo e una prima punta che sostituisca il partente Giroud, oltre all’importante upgrade difensivo in zona centrale che le difficoltà della stagione hanno indicato come necessario.