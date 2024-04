Modena, l’allenatore Bianco nella bufera: “gravi insulti in diretta”

CalcioWeb

Polemiche al fischio finale di Modena-Bari, sfida valevole per la 31ª giornata del campionati di Serie B. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. L’associazione stampa modenese in una nota ha criticato l’allenatore del Modena Paolo Bianco, in passato nello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus e allo Shakhtar Donetsk con Roberto De Zerbi, per aver rivolto una volgare esternazione a seguito di una domanda del giornalista Cristiano Tassinari dell’emittente TVQui.

“Un episodio deprecabile: l’allenatore del Modena Paolo Bianco dopo aver risposto stizzito a una domanda del conduttore Cristiano Tassinari, gli ha rivolto un grave insulto chiaramente udibile tanto dal conduttore stesso quanto dai telespettatori in ascolto, che non può essere derubricato a ‘incidente fuori onda’ poiché, nonostante Bianco si stesse levando l’auricolare a intervista conclusa, il microfono dell’emittente era ancora a pochi centimetri da lui e ben visibile. Il lavoro dei giornalisti merita rispetto”, conclude l’associazione Asm.