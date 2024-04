Musica maestro, la Pianese torna in Serie C dopo 4 anni: è la seconda volta nella sua storia

CalcioWeb

E’ partita la festa in casa Pianese per la promozione nel campionato di Serie C dopo 4 anni consecutivi nei dilettanti. La squadra di Fabio Prosperi si è imposta sul campo del Seravezza Pozzi con il punteggio di 2-3. Decisive le marcature di Ledonne, Kouko e Bramante. Per i padroni di casa inutili i gol di Simonetti e Benedetti.

La Pianese vola a quota 67 punti in classifica contro i 63 del Grosseto e ad una giornata dal termine in distacco è irraggiungibile. Il percorso in stagione della squadra di Prosperi è stato eccezionale: in 33 partite ha conquistato 67 punti frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, 61 gol fatti e 34 subiti.

I protagonisti della cavalcata

Il grande protagonista della cavalcata della Pianese è stato senza dubbio Guglielmo Mignani, attaccante 21enne autore di 20 gol in stagione. Ex Fiorentina Under 18, l’attaccante è considerato un grande prospetto. La squadra è stata protagonista di un girone di ritorno eccezionale, dopo aver terminato l’andata al secondo posto.

La Pianese parteciperà al campionato di Serie C per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 2019-2020.