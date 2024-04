CalcioWeb

Primi assaggi di estate per Diletta Leotta. La presentatrice Dazn, fidanzata e futura sposa di Loris Karius, e madre della piccola Aria, ha trascorso le festività Pasquali nella sua casa in Sicilia.

Giorni di relax e amore con la famiglia per Diletta Leotta, che ha fatto già, in compagnia della figlia Aria, il primo bagno in piscina. Foto e video dolcissimi sui social della siciliana, che ha condiviso anche qualche scatto sexy con un costume intero fucsia.