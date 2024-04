Psg, Mbappé infastidito dalla sostituzione: la versione di Luis Enrique

CalcioWeb

Vittoria di carattere del Psg sul campo del Marsiglia: in 10 contro 11 per gran parte del match, la squadra di Luis Enrique si è imposta sul punteggio di 0-2. La gara è salita alla ribalta anche per la reazione di Kylian Mbappé: il francese non ha gradito la sostituzione e ha manifestato il disappunto per la scelta del suo allenatore.

“La cosa curiosa è che una bugia genera moltissime cose. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì partono speculazioni di ogni genere. Dopo le partite sono stanco, non faccio attenzione. Ma sono molto contento di Kylian, si sta comportando molto bene. E’ un gioco che non mi tocca affatto, io cerco di dare la mia versione migliore”. Sono le parole dell’allenatore Luis Enrique, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa di Francia con il Rennes.

“Mi piacerebbe che la stagione finisse meravigliosamente per il Psg e per Kylian. Siamo tutti sulla stessa barca”, ha concluso Luis Enrique.