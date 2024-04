Quando si recupera Atalanta-Fiorentina? Le indicazioni del presidente Casini

CalcioWeb

Il campionato di Serie A continua a fare i conti con i problemi di calendario e il recupero della partita Atalanta-Fiorentina (rinviata dopo il malore a Joe Barone) continua a tenere banco. “Per la Lega Serie A rinviare una partita è la scelta estrema, proprio per la consapevolezza della difficoltà a ricalendarizzare. Nel caso di Atalanta-Fiorentina, quello che emerse in quel momento è che le condizioni del compianto Joe Barone erano tali che c’era il rischio che potesse morire durante il corso della partita, con i giocatori che avevano visto Joe Barone essere vittima di un infarto in albergo.

Lo slot unico è il 22 maggio, se invece vanno avanti sia Atalanta sia Fiorentina bisognerà ragionare sul 31 maggio o sul 2 giugno. La Lega sta ragionando su ipotesi che possano salvaguardare la contemporaneità delle partite rilevanti per la qualificazione alle competizioni europee. Se la Fiorentina va in finale di Conference, il 2 giugno sarebbe la prosecuzione del campionato”. Sono le parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Lorenzo Casini, il presidente Lega Serie A, sulla riforma del campionato.

Il recupero Udinese-Roma

Quanto al recupero Udinese-Roma e alle polemiche del club giallorosso, “non c’era altra opzione rispetto al 25 aprile. Il nostro regolamento dice che quando c’è una partita interrotta, i minuti restanti vanno giocati o il giorno dopo e entro i 15 giorni successivi. Aggiungo che è stato fatto scegliere alla Roma l’orario di Udinese-Roma e le è stato fatto scegliere anche se giocare sabato o domenica Napoli-Roma”, conclude.