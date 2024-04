Orsolini, scene commoventi al Dall’Ara: l’abbraccio con la nonna è speciale | VIDEO

Riccardo Orsolini commovente. L’attaccante del Bologna è diventato virale sui social grazie ad un gesto davvero speciale. Il calciatore è entrato in campo, al termine di Bologna-Udinese, con una persona per lui molto importante, la nonna.

I due hanno camminato insieme mano nella mano, non sono mancati poi dolci abbracci e qualche lacrimuccia, che ha intenerito anche i cuori più duri.

Il Bologna torna in Europa dopo 22 anni e Orsolini, accompagnato in campo da sua nonna, si commuove e scoppia in lacrime🥺❤️

📹 @magliofili #bologna #orsolini #seriea pic.twitter.com/ypaCvAHg5W

— Rompipallone.it (@Rompipallone_) April 29, 2024