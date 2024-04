Cagliari Verona 1-1, anche Sassuolo-Udinese termina in parità

CalcioWeb

Continua lo spettacolo della 30ª giornata di Serie A. Nel pomeriggio sono andate in scena le side tra Cagliari e Verona e Sassuolo e Udinese, entrambe terminate in parità.

Quasi 77 minuti di nulla rossoblù poi Claudio Ranieri cambia tre uomini del centrocampo del Cagliari e rischia di vincere una partita che sembrava abbondantemente persa. Rossoblù in bambola totale. Zero tiri in porta, zero costruzione del gioco. In una partita del genere in cui ci si giocava la vita i sardi si smarriscono a lungo consegnandosi ad un Verona che ha sbagliato solo nel non affondare il colpo. Nel finale, con un centrocampo fresco, è stato il Cagliari a rovesciarsi in avanti e sfiorare il vantaggio ma alla fine lo spareggio-salvezza termina sull’1-1.

Sassuolo e Udinese pareggiano per 1-1 in uno degli scontri salvezza della trentesima giornata della Serie A. Al Mapei Stadium le reti arrivano tutte nel primo tempo: Thauvin ha risposto al gol del momentaneo vantaggio di Defrel. Per quanto visto in campo il pari è risultato più giusto; il match è combattuto e senza un vero padrone.

Il pareggio serve piu’ all’Udinese che al Sassuolo: i friulani salgono a quota 28 punti in classifica, mentre gli emiliani rimangono penultimi ma sono a un punto dalla “salvezza”.