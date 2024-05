Rudiger, senza freni! La pipì a letto e quella frase su Mbappè: “lo faccio esplodere”

CalcioWeb

“Fino all’età di 15 anni bagnavo il letto facendo pipì. Non c’è niente di cui vergognarsi. È vero che da un lato è umiliante, ma va bene così, è la vita. Come ho risolto il problema? Ho smesso di bere dopo le 20…“. Questa è solo una delle dichiarazioni clamorose rilasciate da Antonio Rudiger al canale YouTube Carrè. Una storia alquanto simpatica diventata ben presto virale.

Un po’ più ‘minacciosa’ la frase rivolta a Kylian Mbappè: “se affrontiamo Kylian Mbappé e il PSG in finale, li batteremo. Se mi dribbla nel finale lo faccio esplodere. Ha vinto il Mondiale a 18 anni, già questo lo rende molto speciale. Penso che possa diventare il miglior giocatore francese di tutti i tempi, cosa che non è ancora. Per me il migliore resta Zidane. Mbappé? Non è un centravanti puro, è un’ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha fatto paura in carriera. Il trasferimento al Real? Non c’è niente di ufficiale, chi ha detto che verrà? Tutti i grandi giocatori hanno sempre giocato al Real Madrid… Quindi sì, è uno dei migliori al mondo, funzionerebbe bene“.