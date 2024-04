Arsenal, pirotecnico 2-3 nel derby di Londra: al Tottenham non riesce lo sgambetto | CLASSIFICA

CalcioWeb

C’era grande attesa per il derby di Londra Tottenham-Arsenal, il più antico delle stracittadine londinesi presenti in Premier League. Attesa che non è stata delusa dallo spettacolo in campo. Ben 5 gol, qualche errore e il punteggio rimasto in bilico fino alla fine. Gara terminata 2-3 in favore dei ‘Gunners’ che, avanti di 3 reti, hanno tremato nel finale.

Nel primo tempo, infatti, la pratica sembrava già chiusa: l’autogol di Hojberg e le reti di Saka e Havertz hanno permesso ai ragazzi di Arteta di chiudere 0-3 dopo i primi 45 minuti. Ma il Tottenham non ha mai mollato: un rilancio sbagliato di Raya ha permesso a Romero di segnare un facile 1-3, un goffo intervento in area ha causato il rigore che Son ha trasformato nel 2-3. Ma nient’altro: la rimonta degli ‘Spurs’ si è fermata qui.

L’Arsenal blinda la prima posizione con 80 punti a +4 dal Manchester City (con 2 gare in meno) e +5 sul Liverpool. A 3 giornate dal termine sarà un finale di Premier League tutto da vivere.

Classifica Premier League

Arsenal 80 Manchester City 76 Liverpool 75 Aston Villa 67 Tottenham 60 Manchester United 54 Newcastle 53 West Ham 49 Chelsea 48 Bournemouth 48 Wolves 46 Brighton 44 Fulham 43 Crystal Palace 40 Everton 36 Brentford 35 Nottingham Forest 26 Luton 25 Burnely 24 Sheffield United 16