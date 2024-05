Poker del Girona al Barcellona, il Real Madrid è Campione di Spagna: l’Albo d’Oro della Liga

CalcioWeb

Il Real Madrid è Campione di Spagna nella stagione 2023-2024. Si aggiorna l’Albo d’Oro della Liga spagnola con un titolo che arriva dal divano, dopo la vittoria del pomeriggio per 3-0 sul Cadice. I ‘Blancos’, infatti, avevano bisogno di una non vittoria del Barcellona nella sfida successiva contro il Girona, big match fra terza e seconda della classe, per ottenere la certezza matematica del titolo.

Certezza arrivata grazie al roboante poker che il Girona ha rifilato al Barcellona, un netto 4-2 che ha permesso a Vinicius Jr. e compagni di far partire la festa.

Tutti i vincitori della Liga Spagnola

Di seguito l’Albo d’Oro della Liga Spagnola aggiornato dopo la vittoria del Real Madrid nella stagione 2023-2024.

2023-2024 – Real Madrid

2022/2023 – Barcellona

2021/2022 – Real Madrid

2020/2021 – Atlético Madrid

2019/2020 – Real Madrid

2018/2019 – Barcellona

2017/2018 -Barcellona

2016/2017 – Real Madrid

2015/2016 – Barcellona

2014/2015 – Barcellona

2013/2014 – Atlético Madrid

2012/2013 – Barcellona

2011/2012 – Real Madrid

2010/2011 – Barcellona

2009/2010 – Barcellona

2008/2009 – Barcellona

2007/2008 – Real Madrid

2006/2007 -Real Madrid

2005/2006 – Barcellona

2004/2005 – Barcellona

2003/2004 – Valencia

2002/2003 – Real Madrid

2001/2002 – Valencia

2000/2001 – Real Madrid

1999/2000 -Deportivo La Coruna

1998/1999 – Barcellona

1997/1998 – Barcellona

1996/1997 – Real Madrid

1995/1996 – Atlético Madrid

1994/1995 – Real Madrid

1993/1994 – Barcellona

1992/1993 – Barcellona

1991/1992 – Barcellona

1990/1991 – Barcellona

1989/1990 – Real Madrid

1988/1989 – Real Madrid

1987/1988 – Real Madrid

1986/1987 -Real Madrid

1985/1986 – Real Madrid

1984/1985 – Barcellona

1983/1984 – Athletic Bilbao

1982/1983 – Athletic Bilbao

1981/1982 – Real Sociedad

1980/1981 – Real Sociedad

1979/1980 – Real Madrid

1978/1979 – Real Madrid

1977/1978 – Real Madrid

1976/1977 – Atlético Madrid

1975/1976 – Real Madrid

1974/1975 – Real Madrid

1973/1974 – Barcellona

1972/1973 – Atlético Madrid

1971/1972 – Real Madrid

1970/1971 – Valencia

1969/1970 – Atlético Madrid

1968/1969 – Real Madrid

1967/1968 – Real Madrid

1966/1967 – Real Madrid

1965/1966 – Atlético Madrid

1964/1965 – Real Madrid

1963/1964 – Real Madrid

1962/1963 – Real Madrid

1961/1962 – Real Madrid

1960/1961 – Real Madrid

1959/1960 – Barcellona

1958/1959 – Barcellona

1957/1958 – Real Madrid

1956/1957 – Real Madrid

1955/1956 – Athletic Bilbao

1954/1955 – Real Madrid

1953/1954 – Real Madrid

1952/1953 – Barcellona

1951/1952 – Barcellona

1950/1951 – Atlético Madrid

1949/1950 – Atlético Madrid

1948/1949 – Barcellona

1947/1948 – Barcellona

1946/1947 – Valencia

1945/1946 – Siviglia

1944/1945 – Barcellona

1943/1944 – Valencia

1942/1943 – Athletic Bilbao

1941/1942 – Valencia

1940/1941 – Atlético Madrid

1939/1940 – Atlético Madrid

1935/1936 – Athletic Bilbao

1934/1935 – Real Betis

1933/1934 – Athletic Bilbao

1932/1933 – Real Madrid

1931/1932 – Real Madrid

1930/1931 – Athletic Bilbao

1929/1930 – Athletic Bilbao

1928/1929 – Barcellona