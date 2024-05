Allegri-Sacchi, ancora tensione: la risposta piccata dello juventino

CalcioWeb

Arrigo Sacchi punge, Massimiliano Allegri risponde. Il riferimento è alle dichiarazioni dell’ex allenatore 78enne: “la Juventus in 60 anni ha vinto due Coppe dei Campioni, è quello che ho vinto io, che abbiamo vinto noi, in tre anni. Abbiamo vinto due Coppe dei Campioni e loro in 60 anni. Ci sarà della differenza?”, le parole di Sacchi.

In conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri ha risposto per le rime, alla vigilia della partita della Juventus contro la Salernitana.

Le parole di Allegri

“Chiedete ad Arrigo le differenze, lui è stato un uomo importante per il calcio. Questa va chiesta a lui, non so. Sono tutte parole che lasciano il tempo che trovano. Arrigo va ringraziato, è stato un innovatore, in quel momento c’era bisogno di cambiare qualcosa”, dichiara l’allenatore bianconero.