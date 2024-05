Bayern Monaco, la panchina che nessuno vuole: anche Rangnick rifiuta

CalcioWeb

Il Bayern Monaco è a un passo dalla finale di Champions League, è uno dei club più forti della Bundesliga (che ha dominato per anni), nonchè uno dei più gloriosi in Europa, vanta una rosa dal valore di 929 milioni con talenti del calibro di Musiala, Kane e Sanè. Eppure, sembrano tanti gli allenatori che di accettare la panchina dei bavaresi proprio non ne vogliono sapere.

Dopo la volontà di Xabi Alonso di restare al Bayer Leverkusen campione di Germania, il no di Nagelsmann che ha preferito restare alla guida della Nazionale tedesca, il rinnovo di Unay Emery all’Aston Villa, il Bayern Monaco incassa anche il rifiuto di Ralf Rangnick. Come confermato dalla Federcalcio austriaca sui social, l’ex allenatore del Lipsia vorrebbe restare alla guida dell’Austria fino al Mondiale del 2026.

Secondo “Kicker”, Rangnick sarebbe poco propenso a tornare a svolgere un lavoro “quotidiano” in un grande club. Rifiuto che ha spiazzato i bavaresi apparsi piuttosto convinti di poter chiudere l’operazione visti i colloqui, definiti ‘positivi’, dei giorni scorsi. Il posto che Thomas Tuchel lascerà libero a fine stagione, decisione presa già da febbraio, non ha ancora un padrone designato.