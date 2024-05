Storico Caldiero Terme: è in Serie C per la prima volta nella sua storia!

CalcioWeb

Storica promozione nel campionato di Serie C del Caldiero Terme. L’apoteosi è arrivata al fischio finale della sfida in trasferta contro il Villa Valle ed i calciatori si sono scatenati in campo. La gara della 38ª giornata si è conclusa 2-4 e il risultato finale non è mai stato in discussione.

Il Caldiero Terme parte fortissimo e in 43 minuti trova addirittura 4 gol con le doppiette di Zerbato e Fasan. Nella ripresa si registra la reazione dei padroni di casa ma la rimonta si ferma sul 2-4 dopo i gol di Ferrario e Mehic.

Il percorso in stagione del Cardiero Terme è stato molto sorprendente: in 38 partite ha conquistato 77 punti frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, 55 gol fatti e 32 subiti.

La storia del Caldiero Terme

Per la squadra di mister Cristian Soave si tratta del primo storico approdo tra i professionisti. La società gialloverde gioca nella splendida cornice dello stadio Mario Berti di via Ponterotto, uno dei fiori all’occhiello della società. La storia calcistica del Caldiero risale alla stagione 1934-1935.

Fra i principali traguardi quelli di fine anni 90’ con la squadra capace di passare dalla Prima Categoria all’Eccellenza. Dal 2004 la gestione della famiglia Berti ha portato il Caldiero dalla Prima categoria fino all’attuale Serie D, raggiunta nel 2019 grazie ad una splendida cavalcata nella Coppa Italia di Eccellenza.

Tra le ultime tappe da sottolineare anche il raggiungimento dei play-off di Serie D nella stagione 2020-2021. Adesso la storica promozione in Serie C.