Champions League 2024-2025, cambia tutto! Roma sicura della 1ª fascia: e le altre?

CalcioWeb

La Champions League 2024-2025 cambia format. Il torneo per club più bello al mondo rinnova il proprio format a 20 anni dall’introduzione delle 32 squadre divise in 8 gironi. Cambia tutto, letteralmente: il numero di squadre, i criteri di qualificazione, scompare la fase a gironi, rinnovato il sistema delle fasce.

Proprio quest’ultimo punto riguarda da vicino le italiane: il criterio principale da tenere in considerazione sarà il ranking Uefa per club e quindi, squadre come la Roma (se dovesse qualificarsi), nonostante il quinto posto in Serie A, si ritroverebbero in prima fascia grazie ai punti ottenuti in Europa negli ultimi anni. Vediamo nel dettaglio tutte le novità della Champions League 2024-2025.

Il format della Champions League 2024-2025

Alla nuova Champions League parteciperanno 36 squadre, 4 in più delle canoniche 32. I quattro posti extra sono assegnati con i seguenti criteri

un posto in più alla federazione che, al termine della stagione, occuperà il quinto posto nel Ranking UEFA per nazioni

un altro slot sarà assegnato, estendendo da 4 a 5, le squadre che partecipano ai Playoff di qualificazione nel percorso Campioni

i 2 posti finali andranno alle federazioni che, al termine della stagione, avranno ottenuto la miglior prestazione collettiva a livello di club nelle competizioni europee determinata dal ranking Uefa per Nazioni (Italia e Germania)

La seconda grande novità riguarda la scomparsa della fase a gironi. Il torneo sarà a girone unico con ognuna delle 36 squadre che disputerà 8 partite a testa (4 in casa e 4 in trasferta). Non si tratterà di un normale campionato, le 8 partite che ogni squadra dovrà disputare saranno stabilite tramite sorteggio con divisione in fasce.

Le fasce della Champions League 2024-2025

Veniamo dunque alla divisione in fasce. Il criterio da seguire sarà il ranking Uefa per club. Le 36 squadre saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna: nella prima fascia ci sarà la vincitrice della Champions League 2023-2024 più le prime 8 del ranking Uefa per club, in quelle sottostanti si andrà a scalare seguendo la classifica. Vincere il proprio campionato non garantirà più, come in passato, la presenza in prima fascia.

Ogni squadra affronterà 2 avversarie per ogni fascia, si potranno affrontare, dunque, anche squadre della stessa fascia a differenza di quanto accadeva in passato. Sarà possibile, inoltre, assistere a un derby fra due squadre della stessa nazione già nel girone unico a patto che la federazione abbia almeno 4 squadre qualificate. Il derby potrà essere uno solo.

Vediamo di seguito le fasce provvisorie con le squadre già qualificate di diritto e le eventuali posizioni delle 5 di Serie A. Fra le italiane spicca la prima fascia della Roma (se dovesse qualificarsi) che, negli ultimi anni, grazie alle finali di Conference ed Europa League e la semifinale di quest’anno ha guadagnato tantissimi punti. Anche l’Inter in prima fascia, non per la vittoria della Serie A, ma per il cammino europeo delle ultime stagioni. In seconda fascia Juventus ed eventualmente l’Atalanta. Il Milan è in bilico fra seconda e terza fascia a seconda dei risultati di alcune squadre che ancora devono qualificarsi (Benfica, Club Brugge, Shakthar, Rangers), in quarta il Bologna.

1ª Fascia

Manchester City Bayern Monaco Real Madrid PSG Liverpool Inter Roma (?) Lipsia Borussia Dortmund

2ª Fascia

Barcellona (1ª fascia se non si qualifica la Roma) Atletico Madrid Leverkusen Juventus (?) Atalanta (?) Arsenal

3ª Fascia

Milan (possibile anche in 2ª) Feyenoord Sporting PSV

4ª Fascia

Bologna (?) Stoccarda Girona

La fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno 24 delle 36 squadre presenti nella competizione. Le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale e saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in un turno preliminare per accedere agli ottavi: le classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate da tutte le competizioni europee. Non ci sarà, dunque, alcuna retrocessione in Europa League come accadeva in passato. L’ultima novità riguarda il tabellone che sarà già pre-stabilito come quello dei Mondiali: prima e seconda classificata al termine del girone unico saranno inserite agli antipodi e potranno affrontarsi solo in finale.