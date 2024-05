Club Brugge, affari d’oro nella città della Borsa: tutti i gioielli lanciati nel calcio mondiale

CalcioWeb

Il giovedì è il giorno dedicato alla Conference League che vede protagonista una squadra italiana fra le 4 semifinaliste. La Fiorentina ospiterà il Club Brugge, gloriosa squadra del Belgio che vanta 18 Scudetti, 11 Coppe del Belgio e 17 Supercoppe in bacheca.

Il Club Brugge vanta un’interessante tradizione europea che ha visto i ‘Blauw en Zwart’ arrivare in finale di Coppa UEFA nel 1976, eliminando Roma e Milan, ma perdendo contro il Liverpool 3-2 e in finale di Coppa dei Campioni nel 1978, eliminando la Juventus, ma perdendo nuovamente contro i ‘Reds’ (1-0).

A Brugge hanno un fiuto decisamente sviluppato per gli affari. Del resto, la prima (e primitiva) compravendita di titoli nella storia è avvenuta proprio in città nel 1500: i mercanti dell’epoca operavano presso un palazzo di proprietà della famiglia van der Bourse (secondo alcuni storici, traslitterazione olandese del nome della famiglia di mercanti veneziani Della Borsa), dalla quale, si dice, sia nata la denominazione della Borsa Valori che sarebbe arrivata fino a noi.

Non c’è da stupirsi, dunque, se il Club Brugge sa fare affari d’oro con calciatori scovati come sconosciuti e rivenduti, sistematicamente, a cifre importanti. Vediamo alcuni dei talenti migliori accostati al club delle Fiandre.

La rosa del Club Brugge: occhio ai talenti!

Quarto in regular season, ma attualmente primo nei Playoff per la vittoria del campionato, il Club Brugge vanta diversi talenti interessanti in rosa. In porta Simon Mignolet che, insieme al centrale Dedrik Boyata e al talentuoso centrocampista Hans Vanaken sono i 3 giocatori di maggior esperienza della squadra.

In difesa occhi puntati su Bjorn Meijer (7 milioni). Muscoli e corsa per Raphael Onyedika, mediano nigeriano (8 milioni) mediano. Davanti un terzetto di talenti niente male: il gioiellino che fa più parlare di sè è Antonio Nusa, appena 19 anni, ala sinistra talentuosa dalla doppia nazionalità danese-nigeriana (17 milioni); l’ex Bologna Andreas Skov Olsen (18 milioni) ha già messo a segno 10 gol in stagione; Igor Thiago è l’attaccante centrale da 16 reti in stagione, già venduto al Brentford per 33 milioni!

I migliori calciatori lanciati dal Club Brugge

Di seguito la top 10 delle cessioni più remunerative nella storia del Club Brugge:

Charles De Ketelaere – Ceduto al Milan per 36.5 milioni nella stagione 2022-2023 Wesley Moraes – Ceduto all’Aston Villa per 25 milioni nella stagione 2019-2020 Oidlon Kossounou – Ceduto al Bayer Leverkusen per 23 milioni nella stagione 2021-2022 Abakar Sylla – Ceduto allo Strasburgo per 20 milioni nella stagione 2023-2024 Josè Izquierdo – Ceduto al Brighton per 18 milioni nella stagione 2017-2018 Krepin Diatta – Ceduto al Monaco per 16.7 milioni nella stagione 2020-2021 Arnaut Danjuma – Ceduto al Bournemouth per 16.4 milioni nella stagione 2019-2020 Lois Openda – Ceduto al Lens per 15.3 milioni nella stagione 2022-2023 Noa Lang – Ceduto al PSV per 12.5 milioni nella stagione 2023-2024 Stanley Nsoki – Ceduto all’Hoffenheim per 12 milioni nella stagione 2022-2023

Nella top 10, per ragioni unicamente di costi meno remunerativi, sono rimasti fuori nomi illustri come: Carlos Bacca, visto anche in Italia con la maglia del Milan; Tajon Buchanan, acquisto di gennaio dell’Inter; Cyril Ngonge, ex Verona attualmente al Napoli; Ivan Perisic, ex Inter e Bayern Monaco fra le tante; Sofyan Amrabat, centrocampista in prestito dalla Fiorentina al Manchester United; Thomas Meunier, terzino ex Borussia Dortmund e PSG; Jan-Pierre Papin, Pallone d’Oro che ha vestito la maglia del Milan.