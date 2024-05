Il Venezia rovina la festa promozione del Como: duello infuocato all’ultima giornata! | CLASSIFICA

CalcioWeb

Penultima giornata di Serie B con un finale thriller. Sembrava tutto apparecchiato per la festa promozione del Como con i calciatori che, nei minuti finali della sfida contro il Modena, ferma sullo 0-0, attendevano, quasi senza giocare la fine della partita. Ottime le notizie in arrivo da Venezia con la Feralpisalò che aveva trovato un clamoroso pareggio e che cercava addirittura il gol vittoria per provare a restare, disperatamente, aggrappata alla Serie B.

A pochi secondi dalla fine è arrivata la doccia gelata: Pohjanpalo firma il 2-1 del Venezia, Feralpisalò in C e Como tirato giù per la maglia, ancora, almeno per una partita, in Serie B. Festa promozione rimandata all’ultima giornata con appena 2 punti di distacco fra Como e Venezia e un incrocio di risultati che potrebbe addirittura premiare i lagunari. Sarà un’ultima giornata di Serie B a dir poco pazzesca!

Definita la corsa Playoff: Cremonese sicura del quarto posto, Catanzaro del quinto. Palermo, Sampdoria e Brescia si giocheranno l’ordine delle tre posizioni restanti. Niente da fare per Sudtirol fermato dal Pisa e per il Cosenza fermato dallo Spezia. In bassa classifica ultima giornata decisiva per i destini di Bari, Ascoli, Ternana e Spezia.

Risultati 37 ª Giornata Serie B

Brescia-Lecco 4-1

Cittadella-Bari 1-1

Cosenza-Spezia 2-2

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2

Parma-Cremonese 1-1

Pisa-Sudtirol 2-2

Sampdoria-Reggiana 1-0

Ternana-Catanzaro 1-0

Venezia-Feralpisalò 2-1

Calendario ultima giornata Serie B

Ascoli-Pisa

Bari-Brescia

Catanzaro-Sampdoria

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

Feralpisalò-Ternana

Lecco-Modena

Reggiana-Parma

Spezia-Venezia

Sudtirol-Palermo

Classifica Serie B

Parma 75 Como 72 Venezia 70 Cremonese 64 Catanzaro 60 Palermo 53 Brescia 51 Sampdoria 52 Sudtirol 47 Cosenza 46 Pisa 46 Cittadella 46 Reggiana 46 Modena 44 Spezia 41 Ternana 40 Bari 38 Ascoli 38 Feralpisalò 33 (retrocesso) Lecco 26 (retrocesso)